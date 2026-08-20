Así fue el rescate de una yegua que cayó a más de dos metros de profundidad tras el colapso de un camino de tierra en Táchira

En redes sociales como X, Facebook e Instagram, el video de una yegua que fue rescatada con vida luego de caer a más de dos metros de profundidad tras el colapso de un camino de tierra en Venezuela ha tomado fuerza en las últimas horas.

El rescate del mencionado animal se registró en el municipio Jáuregui, específicamente en La Grita, estado Táchira.

Según lo reportado, la yegua quedó parcialmente sepultada entre la tierra y no podía salir por sus propios medios.

Ante la situación, funcionarios del cuerpo de bomberos y habitantes de la zona trabajaron conjuntamente para retirar la tierra con palas.

Al comprobar que el equino no tenía fuerzas suficientes para salir, los rescatistas aseguraron cuidadosamente su cuerpo y utilizaron una retroexcavadora.

Con esta maniobra lograron llevar a la superficie a la yegua. Ya en una zona segura, un veterinario examinó al animal.

VEA TAMBIÉN Aeropuerto de Maiquetía ya tiene fecha para reanudar sus operaciones comerciales o

El especialista determinó que la yegua se encontraba en buenas condiciones de salud. Consecuentemente, fue entregada sana y salva a su propietario.