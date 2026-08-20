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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Táchira

Así fue el rescate de una yegua que cayó a más de dos metros de profundidad tras el colapso de un camino de tierra en Táchira

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescate de una yegua en Táchira, Venezuela - Fotos: X
Rescate de una yegua en Táchira, Venezuela - Fotos: X
Al comprobar que el equino no tenía fuerzas suficientes para salir, los rescatistas aseguraron cuidadosamente su cuerpo y utilizaron una retroexcavadora.

En redes sociales como X, Facebook e Instagram, el video de una yegua que fue rescatada con vida luego de caer a más de dos metros de profundidad tras el colapso de un camino de tierra en Venezuela ha tomado fuerza en las últimas horas.

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El rescate del mencionado animal se registró en el municipio Jáuregui, específicamente en La Grita, estado Táchira.

Según lo reportado, la yegua quedó parcialmente sepultada entre la tierra y no podía salir por sus propios medios.

Ante la situación, funcionarios del cuerpo de bomberos y habitantes de la zona trabajaron conjuntamente para retirar la tierra con palas.

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Al comprobar que el equino no tenía fuerzas suficientes para salir, los rescatistas aseguraron cuidadosamente su cuerpo y utilizaron una retroexcavadora.

Con esta maniobra lograron llevar a la superficie a la yegua. Ya en una zona segura, un veterinario examinó al animal.

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El especialista determinó que la yegua se encontraba en buenas condiciones de salud. Consecuentemente, fue entregada sana y salva a su propietario.

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