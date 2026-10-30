Abelardo de la Espriella le dio la bienvenida a la 'Patria Milagro' a Miguel Quintero: impactantes imágenes muestran su traslado

El presidente Abelardo de la Espriella publicó un video en sus redes sociales en el que dejó ver imágenes del traslado de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que un juez ordenara que fuera enviado a un establecimiento carcelario por el proceso que enfrenta por presuntos hechos de corrupción.

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La publicación estuvo acompañada de un contundente mensaje contra la impunidad y los privilegios en las cárceles. “En la Patria Milagro no hay espacio para la impunidad ni para los privilegios carcelarios”, escribió De la Espriella, antes de identificar al hombre que aparece en las imágenes y darle la bienvenida a su proyecto político con la frase: “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”.

El video muestra a Quintero Calle bajo custodia de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mientras se adelantan los procedimientos correspondientes a su traslado. Las imágenes fueron difundidas en medio de la decisión judicial que modificó las condiciones en las que permanecía privado de la libertad.

La determinación se conoció el viernes 30 de octubre, cuando un juez penal del circuito de Medellín, al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, revocó parcialmente la medida de aseguramiento domiciliaria que le había sido concedida el pasado 2 de octubre. En consecuencia, ordenó que Quintero Calle permaneciera en un centro penitenciario mientras avanza la investigación.

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Cabe resaltar que el caso está relacionado con presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la hipótesis de la Fiscalía, el posible entramado habría generado un detrimento patrimonial superior a los 2.400 millones de pesos. Por estos hechos, Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Posteriormente, el Inpec dispuso su traslado al establecimiento penitenciario de El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá, bajo un esquema de custodia reforzado.

Con la publicación, De la Espriella convirtió el procedimiento penitenciario en un mensaje público sobre su postura frente a la corrupción y los beneficios carcelarios.