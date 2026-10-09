La zona de impacto puede situarse entre Jalisco y Colima: gobierno mexicano advierte que el huracán Simón podría tocar tierra como categoría 3 o 4

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el huracán Simón cobró una fuerza destructiva en las horas recientes tras alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, y se desplaza con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y ráfagas que superan los 195 kilómetros por hora frente al litoral occidental.

Las proyecciones oficiales de la Comisión Nacional del Agua advierten que el ciclón continuará fortaleciéndose de forma acelerada durante el fin de semana, con la posibilidad de impactar tierra firme en el estado de Jalisco o Colima como un temible fenómeno de categoría 3 o 4.

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Las autoridades federales ubicaron el ojo de la tormenta a cientos de kilómetros de Manzanillo, y previenen que la zona de impacto directo afecte gravemente a municipios turísticos y comerciales como Puerto Vallarta, Cihuatlán y Cabo Corrientes.

“Hacemos un llamado a toda la población que habita en las zonas costeras para atender las indicaciones de emergencia e informarse a través de las vías oficiales ante el peligro inminente de inundaciones y deslaves por el paso de este fenómeno”, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante un enlace de evaluación con los comités de crisis.

Las primeras marejadas y precipitaciones torrenciales asociadas al ciclón ya causaron serias afectaciones en el puerto de Acapulco, y provocaron la suspensión de clases, el cierre de la navegación marítima y cortes masivos del suministro eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad desplegó un contingente de más de dos mil trabajadores con maquinaria pesada para restaurar los servicios y proteger subestaciones eléctricas inundadas en el estado de Guerrero.

Los gabinetes de seguridad y los gobiernos estatales mantienen habilitados decenas de albergues temporales, mientras coordinan planes de evacuación preventiva para salvaguardar la vida de miles de familias amenazadas por el embate de las aguas en toda la costa pacífica.