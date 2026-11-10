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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Secuestrados

“Ha sido un año y tres meses muy fuertes”: tía de soldado Buitrón relata el drama tras su secuestro

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Natalia Caicedo Zapata, tía del soldado, relató en entrevista con NTN24 las circunstancias del secuestro.

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