Secuestrados “Ha sido un año y tres meses muy fuertes”: tía de soldado Buitrón relata el drama tras su secuestro noviembre 10, 2026 Por: Redacción NTN24 Natalia Caicedo Zapata, tía del soldado, relató en entrevista con NTN24 las circunstancias del secuestro. También le puede interesar Secuestrados “Ha sido un año y tres meses muy fuertes”: tía de soldado Buitrón relata el drama tras su secuestro Abelardo de la Espriella Los cara a cara de De la Espriella con los criminales: "Siente el miedo de tus víctimas" Cilia Flores "Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura Nicolás Maduro En vilo en EE. UU. el futuro de uno de los estrategas de la operación para capturar a Maduro Abelardo de la Espriella “Tiene un impacto en la moral de las tropas”: experto sobre participación del presidente en operativos Nicolás Maduro Maduro y Cilia Flores buscan evitar ser juzgados en EE. UU. argumentando inmunidad como "jefes de Estado" Compartir en: