Primeras imágenes: así fue la llegada del nuevo canciller del régimen venezolano, Óliver Blanco, a Madrid

El canciller de la dictadura venezolana Óliver Blanco está en Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana a nombre de la encargada del régimen Delcy Rodríguez. El representante de la tiranía llega días después de haber sido nombrado en el cargo y de haber acudido a una reunión crucial con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington. Óliver Blanco fue recibido en el palacio de Santa Cruz, en el centro de la capital, por el ministro de Exteriores del gobierno español, Josa Manuel Albares, y por el secretario general iberoamericano Andrés Allamand. Los tres posaron para la foto oficial.