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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Apagones Venezuela

Sin electricidad y con recursos limitados: denuncian dificultades para atender emergencias médicas en Carabobo

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Apagón en un hospital - Foto de referencia: EFE
Apagón en un hospital - Foto de referencia: EFE
El sistema de salud pública en Venezuela enfrenta un colapso crítico agravado por el desabastecimiento generalizado y el déficit de infraestructura.

En redes sociales se han dado a conocer durante las últimas horas diferentes denuncias de dificultades para atender emergencias médicas en el estado Carabobo, Venezuela.

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Entre ellas resalta la de una usuaria de la red social X, quien detalló el grave deterioro de un centro de salud público.

"Fui a visitar a una amiga y, mientras hablaba con ella, le dio un ACV. La llevamos a la medicatura y no había electricidad, así que vi a los médicos hacer lo que podían con las linternas de sus teléfonos o las luces de los carros y motos que pasan por la calle", mencionó la mujer.

"Mientras esperaba, me enteré de que en ese recinto ni tensiómetro hay, por lo que cada quien tiene que llevar el suyo, así como cualquier otro medicamento que requiera para su evaluación médica", continuó.

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Posteriormente, comentó: "En todo el occidente de Carabobo hay solo tres ambulancias para atender a la población y, obviamente, cada una puede trasladar a un solo paciente. Es de esperarse que contar con ese servicio es como esperar sacarse la lotería. Pero eso sí, los 'Aquí nadie se rinde' y los 'Carabobo Te Quiero' adornan las paredes y hasta los vidrios de las puertas porque podrá faltar dotación indispensable, pero la propaganda política sigue estando en primer lugar", sostuvo.

Finalmente, agregó: "Una vergüenza de revolución y de tutelaje que aún no ha podido responder dónde está la supuesta dotación que llegó hace meses como pago por los primeros barriles de petróleo. La salud, como Venezuela, sigue en terapia intensiva".

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El sistema de salud pública en Venezuela enfrenta un colapso crítico agravado por el desabastecimiento generalizado y el déficit de infraestructura.

Cabe añadir que los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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