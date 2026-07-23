Imágenes de lo que fue la duodécima noche consecutiva de ataques de EEUU al régimen de Irán

Cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán, en medio del recrudecimiento de las operaciones militares de Washington contra objetivos del régimen de Teherán. La dictadura iraní ha prometido mantener los bombardeos contra países vecinos aliados de USA, mientras el Pentágono no ponga fin a sus ataques. EEUU completa 12 noches consecutivas de operaciones militares contra objetivos iraníes.