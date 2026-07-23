NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Ataque al régimen de Irán
Programa: El Informativo

Imágenes de lo que fue la duodécima noche consecutiva de ataques de EEUU al régimen de Irán

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán, en medio del recrudecimiento de las operaciones militares de Washington contra objetivos del régimen de Teherán. La dictadura iraní ha prometido mantener los bombardeos contra países vecinos aliados de USA, mientras el Pentágono no ponga fin a sus ataques. EEUU completa 12 noches consecutivas de operaciones militares contra objetivos iraníes.

También le puede interesar

Ataques al régimen de Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Imágenes de lo que fue la duodécima noche consecutiva de ataques de EEUU al régimen de Irán

Alias Pocho condenado y beneficiado por el Gobierno Petro-Foto: EFE/ captura de video
Gustavo Petro

Escándalo en Colombia por criminal condenado y beneficiado por el Gobierno Petro del cual no hay registros sobre sus traslados a diferentes cárceles: el preso no aparece

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

¿Cuál es la estrategia de la defensa de Alex Saab, tras declararse “no culpable”?

Régimen venezolano | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Todos los venezolanos seremos observadores": María Oropeza sobre mesa de diálogo con el régimen y sectores democráticos

Defensa de Maduro insiste en inmunidad presidencial - Foto: Canva / EFE
Nicolás Maduro

¿Puede la inmunidad soberana salvar a Nicolás Maduro?

Congreso español cuestiona la visita de 'Timochenko' - Foto: Canva/EFE
Timochenko

“Esa visita forma parte de un blanqueamiento”: diputado español sobre visita de ‘Timochenko'

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes de lo que fue la duodécima noche consecutiva de ataques de EEUU al régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - EFE
Donald Trump

Despiden operador de teleprompter de Donald Trump tras ser acusado de apostar sobre los discursos del presidente

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela

"Los niños son los primeros afectados": UNICEF hace advertencia tras los devastadores terremotos en Venezuela

Foto: Comando Central de EE. UU.
Estados Unidos ataca a Irán

Se agudiza la guerra en Medio Oriente: dos militares de EE. UU. muertos y uno desaparecido tras ataques de Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - EFE
Donald Trump

Despiden operador de teleprompter de Donald Trump tras ser acusado de apostar sobre los discursos del presidente

Jugadores de la selección de fútbol de España - Foto: EFE
Mundial

España no se dio por vencida y le ganó sobre el final a Bélgica: con este gol se metió a la semifinal del Mundial en la que irá contra Francia

El expresidente peruano Pedro Castillo - AFP
Pedro Castillo

Pedro Castillo pide a la justicia peruana acatar solicitud de grupo de expertos de la ONU que reclama su liberación inmediata

Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Brasil pierde a una de sus figuras para octavos de final ante Noruega y solo regresaría a las canchas solo si la "canarinha" llega a la final del Mundial

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela

"Los niños son los primeros afectados": UNICEF hace advertencia tras los devastadores terremotos en Venezuela

Foto: Comando Central de EE. UU.
Estados Unidos ataca a Irán

Se agudiza la guerra en Medio Oriente: dos militares de EE. UU. muertos y uno desaparecido tras ataques de Irán

Avión del presidente Donald Trump en el aeropuerto de Palm Beach - Foto: EFE
Donald Trump

Importante aeropuerto de Estados Unidos llevará el nombre de Donald Trump tras ley aprobada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre