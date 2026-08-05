NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Dictadura en Venezuela

"La patria le quedó grande, al igual que el uniforme y el poco de estrellas que portaba": ráfaga de comentarios a nuevo video de Padrino López arreando ganado

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López, militar de la dictadura venezolana - Fotos: EFE / X
Vladimir Padrino López, militar de la dictadura venezolana - Fotos: EFE / X
Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Durante las últimas horas, un video del militar de la dictadura venezolana, Vladimir Padrino López, ha recibido muchos comentarios por cuenta de "su nueva faceta" alejada de los fusiles.

o

A través de su cuenta en X, Padrino López publicó un video con el siguiente escrito: ¡Saludos desde Apure! ¡Reforzando nuestra identidad cultural que es llanera por excelencia! Vine a echar una mano en el arreo de ganado más colosal de la patria junto al gobernador Wilmer Rodríguez, movilizando un rebaño de más de 6.000 mautes. ¡Esta patria cabalga a su renacer!".

Como era de esperarse, el audiovisual levantó todo tipo de comentarios entre los usuarios de la mencionada plataforma digital.

"La patria le quedó grande, al igual que el uniforme y el poco de estrellas que portaba", dijo un navegador de internet en X.

o

"Eres un simple cobarde, te escondiste el 3 de enero; ahora quieres darte de cowboy", añadió otro usuario, también en X.

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

Fue el pasado 18 de marzo que Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

o

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

El más buscado por Estados Unidos después de Diosdado Cabello, es importante recordar, sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense y enfrenta graves cargos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Padrino López

Régimen venezolano

Reporte

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lula esperaba que Milei no se entrometiera; él no debió entrometerse primero”: analista político

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es el nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Posesión presidencial bajo amenaza terrorista? Incautan en Colombia un bus bomba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Explosivas declaraciones de María Fernanda Cabal sobre "fiestas de 3 días" del presidente Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Aumenta la presión: Estados Unidos habría enviado más agentes de Inteligencia a Cuba

Apagones en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Apagones Venezuela

Ola de protestas en Venezuela ante los apagones frecuentes en diferentes estados: “Queremos luz”

Abelardo de la Espriella - Foto: AFP
Colombia

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump vuelve a afirmar que Venezuela es "feliz" mientras senadores de EE. UU. exigen a Delcy Rodríguez elecciones libres e inmediatas

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia: EFE
Migrantes

Tres migrantes mueren tras naufragio de una embarcación que iba de Trinidad y Tobago a Venezuela

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"El presidente Trump apoya que María Corina regrese a Venezuela": senador republicano Chris Smith

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Corte Penal Internacional

Gobierno Trump respalda decisión de Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional a la que llamó "corrupta e inútil"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: EFE
Migrantes

Tres migrantes mueren tras naufragio de una embarcación que iba de Trinidad y Tobago a Venezuela

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"El presidente Trump apoya que María Corina regrese a Venezuela": senador republicano Chris Smith

Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Presidente de Conmebol reveló el número de selecciones que tendrá el Mundial 2030: "Una gran oportunidad para el fútbol"

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Corte Penal Internacional

Gobierno Trump respalda decisión de Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional a la que llamó "corrupta e inútil"

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Exfutbolista mundialista asume como nuevo entrenador de selección europea que llegó a cuartos de final en la última Copa del Mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023