"La patria le quedó grande, al igual que el uniforme y el poco de estrellas que portaba": ráfaga de comentarios a nuevo video de Padrino López arreando ganado

Durante las últimas horas, un video del militar de la dictadura venezolana, Vladimir Padrino López, ha recibido muchos comentarios por cuenta de "su nueva faceta" alejada de los fusiles.

A través de su cuenta en X, Padrino López publicó un video con el siguiente escrito: ¡Saludos desde Apure! ¡Reforzando nuestra identidad cultural que es llanera por excelencia! Vine a echar una mano en el arreo de ganado más colosal de la patria junto al gobernador Wilmer Rodríguez, movilizando un rebaño de más de 6.000 mautes. ¡Esta patria cabalga a su renacer!".

Como era de esperarse, el audiovisual levantó todo tipo de comentarios entre los usuarios de la mencionada plataforma digital.

"La patria le quedó grande, al igual que el uniforme y el poco de estrellas que portaba", dijo un navegador de internet en X.

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"Eres un simple cobarde, te escondiste el 3 de enero; ahora quieres darte de cowboy", añadió otro usuario, también en X.

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

Fue el pasado 18 de marzo que Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

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La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

El más buscado por Estados Unidos después de Diosdado Cabello, es importante recordar, sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense y enfrenta graves cargos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.