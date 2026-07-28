Atentado con explosivos destruye camioneta del comandante de la Policía de Puerto Santander en la vía A Cúcuta

Momentos de pánico se vivieron en la tarde de este martes en el departamento de Norte de Santander, luego de que se registrara un grave atentado con explosivos contra la Policía Nacional en la vía que conecta a la ciudad de Cúcuta con el municipio fronterizo de Puerto de Santander.

El ataque iba dirigido contra el vehículo de uso oficial en el que se movilizaban el comandante de la Policía y un mayor de la institución de Puerto Santander y otros cuatro ocupantes, un artefacto explosivo de alta potencia fue activado justo al paso de la camioneta blanca.

Las impactantes imágenes del lugar de los hechos muestran la severidad del ataque: la camioneta oficial quedó prácticamente reducida a chatarra, calcinada y con la carrocería severamente destrozada por la onda expansiva.

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​Pese al impacto y a las aterradoras escenas en el sitio de la detonación, las autoridades confirmaron que de manera milagrosa el atentado terrorista no dejó víctimas mortales ni heridos de gravedad entre los uniformados que integraban la comitiva.

Hasta el momento, la Fuerza Pública no ha atribuido formalmente la autoría del ataque a una estructura específica. Sin embargo, en esta zona limítrofe con el estado Táchira (Venezuela) se registra una histórica y fuerte presencia de la guerrilla del ELN, así como de otros grupos al margen de la ley que se disputan el control de las rutas del contrabando y el tráfico ilícito en la frontera.

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Las fuerzas especiales de la Policía y el Ejército Nacional llegaron al lugar donde ocurrió el hecho. Ellas rodearon la zona para controlarla. Luego comenzaron las acciones rápidas que se necesitaban. También empezaron las investigaciones. Estas investigaciones buscan encontrar a las personas que estuvieron detrás de este ataque contra la fuerza pública en Norte de Santander.