Revelan hasta cuándo dirigirá Néstor Lorenzo a la Selección Colombia tras su renovación

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el 23 de julio de 2026 la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores.

La determinación se tomó durante una reunión celebrada en Bogotá, donde los directivos evaluaron el desempeño del proceso técnico que ha posicionado a la 'tricolor' entre las selecciones más competitivas del continente.

Según el comunicado oficial, la Federación destacó "las muestras de buen fútbol" exhibidas por el combinado nacional bajo el liderazgo de Lorenzo.

El periodista Felipe Sierra reveló detalles sobre la duración del nuevo contrato, información que no fue especificada en el comunicado oficial.

"La Federación Colombiana de Fútbol renovó a Néstor Lorenzo hasta las Eliminatorias del Mundial 2030, sujeto a extensión automática si clasifica a dicha cita orbital", aseguró el comunicador en su cuenta de X.

Los logros deportivos respaldan la decisión institucional. "El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante ese periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026", detalla el comunicado de la Federación.

El invicto de 28 partidos consecutivos representa uno de los registros más destacados en la historia reciente del fútbol colombiano, consolidando un ciclo de estabilidad y rendimiento sostenido.

Este desempeño incluyó la participación en la final de la Copa América 2024, torneo continental donde Colombia demostró un nivel competitivo que no alcanzaba desde hace años.

La continuidad de Néstor Lorenzo también representa estabilidad institucional para la Federación Colombiana de Fútbol, que en el pasado enfrentó críticas por cambios abruptos en la dirección técnica.