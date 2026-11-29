La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, felicitó este domingo al candidato del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, tras la victoria de los conservadores en las elecciones generales de España, en un pronunciamiento que enlaza el desenlace electoral europeo con las aspiraciones democráticas en Venezuela.

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“Los españoles han hablado y han elegido un cambio clarísimo de rumbo. Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros”, afirmó Machado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X,

Donde añadió: “Que viva España, que viva Venezuela y que viva la libertad”.

El PP ganó las elecciones generales adelantadas en España y, según los datos con el 90 % del voto escrutado, formará Gobierno con Vox, por encima de los 176 escaños requeridos para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

El vínculo entre Machado y los sectores conservadores españoles se estrechó en los últimos meses, tras su respaldo público a la derecha española durante la campaña y una videollamada que mantuvo hace dos semanas con el líder de Vox, Santiago Abascal, en coincidencia con la visita a Venezuela de los eurodiputados de esa formación Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías.

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Machado interpreta el triunfo conservador como un respaldo externo a la oposición venezolana dentro de una mayor articulación entre sectores conservadores de América Latina y Europa, en un momento en que el giro político en España podría influir en las relaciones con la región y en las expectativas opositoras de impulsar un cambio democrático en Venezuela.