El máximo líder del régimen de Irán lanza amenaza a EE. UU. e Israel: ante cualquier ataque responderá "sin restricciones geográficas”

Este sábado, el líder supremo del régimen de Irán, Mojtaba Jamenei, tras reunirse con altos mandos militares, lanzó una advertencia directa contra Estados Unidos e Israel ante posibles nuevos ataques, en medio de una posible reanudación del conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado atribuido a Jamenei y publicado en su canal de Telegram, se indica que ante una arremetida militar, “las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación de Irán” serán quienes decidan de qué manera le pondrán fin.

"Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní las que determinen el momento y las condiciones para ponerles fin", indicó el líder supremo del régimen iraní.

No obstante, tras el encuentro con altos mandos de militares, Jamenei anunció en una nota publicada en su sitio web un mensaje contundente tanto para EEUU como Israel, en el que señaló que dio la orden de responder ante ataques con una respuesta "sin restricciones geográficas".

"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", afirmó el líder, de acuerdo con la nota compartida.

Las declaraciones se producen por parte del régimen de Irán y se producen en medio del contexto de tensión diplomática con Europa. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió este sábado al canciller alemán, Friedrich Merz, quien había estimado en más de 100.000 millones de euros el costo adicional que el conflicto ha generado a empresas y consumidores europeos por el encarecimiento de la energía.

100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. "Ya no habrá líneas rojas", escribió Araqchi en la red social X.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, cuestionó la preocupación europea: "Cuando aplaudían los crímenes de guerra, ¿acaso pensaban que sus consecuencias no les afectarían también a ustedes?", escribió en la misma plataforma.

Cabe destacar que la advertencia coincide con renovados esfuerzos diplomáticos para evitar una reanudación de los combates. Mediadores cataríes se encuentran en Teherán y, según informaciones de prensa, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, envió una carta al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

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"Si el presidente de Estados Unidos vuelve a embarcarse en nuevas aventuras regionales bajo la presión de los sionistas y en un intento de apaciguarlos, las llamas de la guerra se extenderán sin duda a una zona geográfica mucho más amplia", afirmó en X el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, sin ofrecer más detalles.