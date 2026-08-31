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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Gustavo Petro

Periodista revela que Gustavo Puerta cambiaría de equipo y disputaría la Europa League

agosto 31, 2026
Por: David Lozano
Gustavo Puerta | Foto: EFE
Gustavo Puerta | Foto: EFE
El colombiano será jugador del Nottingham Forest, pero por una temporada irá cedido al Olympiacos de Grecia.

Al final, se supo el futuro de Gustavo Puerta y su nuevo club en Europa. Quien fue sensación con la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026, ahora será jugador del Nottingham Forest, pero por una temporada irá cedido al Olympiacos de Grecia.

Evangelos Marinakis, empresario griego que se obsesionó con comprar al volante colombiano, pagó la cláusula al Racing de Santander para sacarlo de España.

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La información que se conoció es que fue una negociación que se aceleró en los últimos días y terminó por concluirse este lunes, 31 de agosto, justo antes de que se cerrara el mercado de pases de los países involucrados en el negocio.

Para Puerta será un contrato hasta 2030 con los ingleses, pero inicialmente no lo ligará de inmediato con la Premier League, en la que juega Nottingham Forest. Hará escala en Grecia para jugar con uno de los clubes más importantes de dicho país.

Dicho movimiento no era lo esperado para el mediocampista surgido en Bogotá FC; sin embargo, hay que tener en cuenta que su paso por Grecia no es definitivo. Una vez logre continuidad, puede que vaya al club que lo compró y rinda en una de las ligas más competitivas, como lo es el fútbol de Inglaterra.

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La información de que el colombiano firmará con Nottingham Forest y que estará esta temporada en Olympiacos para disputar la Europa League fue difundida por el periodista Pipe Sierra, experto en deportes.

“El colombiano firmará con Nottingham Forest y estará esta temporada en Olympiacos para disputar la Europa League”, completó.

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