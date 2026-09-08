Padrino López, fugitivo de la justicia de EE. UU., dice que acuerdos energéticos con Washington se traducirán en mejoras para la agroindustria venezolana

Quien fuera el brazo ejecutor de la represión de la dictadura venezolana a través del Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López, parece haber cambiado su narrativa "antiimperialista" respecto a los Estados Unidos.

El ahora ministro de Agricultura del régimen venezolano dijo recientemente que los acuerdos energéticos entre Caracas y Washington se traducirán en mejoras para la agroindustria venezolana.

"Vendrán más oportunidades para el desarrollo del campo venezolano. Estamos comprometidos con la producción nacional, porque una nación que no es capaz de generar sus propios alimentos carece de alma y no puede considerarse plenamente soberana", dijo Padrino López.

Al tiempo, acotó: "Cada barril adicional también puede llevarnos a pensar en nuevas hectáreas cultivables, mayores rendimientos y mejores condiciones para quienes trabajan la tierra".

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

Fue el pasado 18 de marzo que Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

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La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

Padrino López sigue siendo fugitivo de la justicia de EE. UU. y enfrenta graves cargos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.