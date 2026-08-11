Barcelona Sporting Club anunció la destitución del entrenador venezolano César Farías

El pasado lunes 10 de agosto, el Barcelona Sporting Club hizo oficial la destitución del director técnico venezolano César Farías.

VEA TAMBIÉN "Amenazas a mi integridad": el entrenador venezolano Richard Páez rompe el silencio tras su salida del Cúcuta en Colombia o

Según la dirección del plantel ecuatoriano, la decisión se tomó debido a una crisis deportiva provocada por los malos resultados.

La derrota por 1-2 ante Macará en el Estadio Monumental terminó de precipitar la determinación de la directiva de romper el vínculo contractual con Farías.

En una de sus últimas ruedas de prensa, cabe recordar, Farías se refirió al pedido de salida del club que le hizo un sector de la hinchada.

VEA TAMBIÉN Cúcuta Deportivo confirma la desvinculación del DT venezolano Richard Páez o

"Es una situación normal de este club. Hay una parte del estadio que dijo eso y quieren que hable de ese tema del que no tengo ganas de hablar", mencionó el estratega.

"Hay que estar acostumbrado a que eso pase en los equipos grandes: en The Strongest es así, en Cerro Porteño es así, en Junior es así y es en las jornadas que no ganas", acotó.

VEA TAMBIÉN César Farías tuvo un cruce de palabras con hincha del Barcelona de Ecuador previo al encuentro con Universidad Católica o

"La gente está molesta, tiene razón de estar molesta porque se perdió y yo también estoy molesto. Pero no es un problema personal mío con ellos o de ellos conmigo; hay un sector, obviamente, ya sacaron al entrenador de Liga y se están quedando atrás porque hay que cambiar al técnico cada seis meses. Es normal, los banquillos de estos clubes son calientes, es normal", concluyó.

Farías había llegado a Barcelona Sporting Club en enero de 2026 (oficializado el 21 de enero de 2026) para asumir como director técnico del primer equipo en reemplazo de Ismael Rescalvo.