"Uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro": José Manuel Restrepo tras crucial reunión con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington

Este miércoles, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en compañía de varios ministros designados, se reunió con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

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El encuentro duró aproximadamente 45 minutos y finalizó cerca de las 10:20 de la mañana. Asimismo, asistentes como Omar Bula, canciller designado del gobierno entrante, aseguraron que la reunión marchó de la mejor manera en pro de las buenas relaciones entre los dos países.

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Según el vicepresidente, este encuentro obedeció a una agenda de alto nivel que se está llevando a cabo en Washington para fortalecer la relación de Colombia con Estados Unidos y generar confianza entre los principales actores políticos y económicos que tendrá el gobierno entrante.

Asimismo, José Manuel Restrepo, por medio de su cuenta oficial de X, tras finalizar la reunión, se pronunció al respecto y aseguró que este fue uno de los encuentros más importantes de lo que denominan como “La Patria Milagro”.

“Por instrucción del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio”, aseguró.

Del mismo modo, aseguró que, en compañía de los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, agradecieron el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición.

“Junto a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, indicó.

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El vicepresidente electo reiteró el interés que tiene Colombia, con el gobierno entrante, de hacer parte del Escudo de las Américas y señaló que se exploran las posibilidades de ampliar el comercio.

“Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional. Asimismo, exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico”, afirmó.

Finalmente, Restrepo aseguró que todo corresponde al “compromiso con las familias colombianas” y sostuvo que esto llevará a la “transformación social” que Colombia necesita.

“Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables. Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita”.

“Porque cuando una nación ofrece oportunidades y esperanza a su gente, también fortalece su democracia y evita que quienes buscan sembrar el miedo, la ilegalidad y la violencia encuentren espacio para amenazarla. Esa es la esencia de La #PatriaMilagro”, agregó.