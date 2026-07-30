"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

En el estado La Guaira, el más afectado por la tragedia, en el complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi las estructuras serán demolidas, mientras muchas familias temen que sus seres queridos no puedan ser recuperados antes de que inicien los trabajos. En medio de esto, crece también la preocupación por las secuelas psicológicas que ha dejado en los ciudadanos el doblete sísmico. Para hablar sobre este tema, Anabel Suárez Sánchez, delegada de salud mental y apoyo psicosocial de la Cruz Roja, conversó con el programa La Tarde de NTN24.