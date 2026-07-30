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Jueves, 30 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
En el estado La Guaira, el más afectado por la tragedia, en el complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi las estructuras serán demolidas, mientras muchas familias temen que sus seres queridos no puedan ser recuperados antes de que inicien los trabajos. En medio de esto, crece también la preocupación por las secuelas psicológicas que ha dejado en los ciudadanos el doblete sísmico. Para hablar sobre este tema, Anabel Suárez Sánchez, delegada de salud mental y apoyo psicosocial de la Cruz Roja, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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