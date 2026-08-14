Fiscalía de Colombia condenó a 21 años de prisión a uno de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Un juez Penal Especializado de Bogotá condenó a 21 años y 4 meses de prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación y ejecución del atentado que desencadenó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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Según la Fiscalía General de la Nación, “producto de la negociación judicial, esta persona aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.

Asimismo, la entidad afirmó que las pruebas indican que Barragán, a través de videollamadas, participó en las acciones previas y posteriores al ataque.

“A través de cuatro videollamadas, participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado”, afirmó la Fiscalía.

De igual manera, el ente acusador señaló que al procesado “se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades”.

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Del mismo modo, la Fiscalía aseguró que Harold Daniel Ovalle hacía parte de un grupo delincuencial dedicado precisamente a los homicidios.

“Quedó en evidencia que este hombre hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”, aseveró la entidad.

Finalmente, por estos hechos, la Fiscalía vinculó formalmente a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio, y Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados a penas superiores a 21 años de prisión.