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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Así fue la estremecedora reacción de tenista de 21 años tras ganar su primer título luego de vencer con un 6-0 incluido a ‘top 3’ del mundo

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista Alexandra Eala (EFE)
La tenista Alexandra Eala (EFE)
La zurda filipina se embolsó su primera corona en el circuito en una hora y 45 minutos de juego neto, sin contar la interrupción por el mal clima.

La filipina Alexandra Eala, una de las figuras emergentes del tenis, ganó su primer título profesional al vencer este lunes a la jugadora de Estados Unidos Jessica Pegula en la final del torneo WTA 500 de Washington.

Su reacción tras conquistar el torneo hizo estremecer al público por lo emocionante que resultó ser su alegría tras conquistar, además con un 6-0 incluido, el primer título de la WTA de su carrera.

Eala, de 21 años, empezó perdiendo en un choque que inició el domingo y que se alargó hasta el lunes por las lluvias. Pero dio vuelta a la pizarra con un 4-6, 6-4 y 6-0 sobre la pista dura del campeonato disputado en la capital norteamericana.

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La zurda filipina se embolsó su primera corona en el circuito en una hora y 45 minutos de juego neto, sin contar la interrupción por el mal clima.

Parte del partido ente Eala y Pegula alcanzó a jugarse la víspera, con un marcador 4-6 y 1-2 a favor de la tercera del ranking mundial, gran favorita a la victoria y que disputó su cuarta final del año.

Pero la joven realizó un servicio sólido y desplegó una impresionante variedad de golpes ganadores para impedir que Pegula lograra su duodécimo título de su carrera y el tercero de este año.

Eala, número 28 del escalafón WTA, se estrenó en el torneo de Washington, donde jugó su segunda final en el circuito, tras quedar subcampeona en Eastbourne el año pasado.

La filipina fue aclamada con entusiasmo durante toda la semana en su camino hacia la final, con victorias sobre las principales favoritas: Elina Svitolina, Naomi Osaka y Leylah Fernández.

Se prevé que la flamante campeona ascienda ahora al puesto 20 del mundo, el mejor de su carrera.

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La lluvia también provocó el aplazamiento para este lunes de la final masculina de la ATP entre el estadounidense Taylor Fritz, número 10 del ranking, y el español Rafael Jódar, de 19 años.

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