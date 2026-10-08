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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Huracán

Huracán Isaías se intensifica a pocas horas de su llegada a Florida, Alabama y Misisipi en EE. UU.

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
Isaías registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami.

El huracán Isaías se fortaleció este jueves y alcanzó la categoría 2, mientras se dirige hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México.

Isaías registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami.

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El huracán se ubica a 525 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 19 km/h. Se espera que toque la costa en la noche del viernes.

El organismo añadió que Isaías se fortalecerá en las siguientes horas y espera que impacte en el área comprendida entre la desembocadura del río Misisipi, Alabama, y la costa noroccidental del estado de Florida.

"Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo", declaró.

Los gobiernos de Florida y Alabama declararon estado de emergencia para decenas de condados.

Por su parte, las autoridades federales anunciaron que se coordinan con los gobiernos locales para una adecuada respuesta al huracán.

"A quienes están en el camino de la tormenta, les pedimos que pongan de su parte para estar listos", dijo en X Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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El Océano Atlántico no había registrado ningún huracán en lo que va del año. En contraste, en el Pacífico se han formado varios, entre ellos Polo que llegó a alcanzar categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y lluvia, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

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