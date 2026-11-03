Legisladores defensores de la causa hispana en el Congreso de EE. UU. consiguieron su reelección en las elecciones de medio término

Importantes figuras de defensa de la causa hispana en el Congreso de Estados Unidos consiguieron su reelección en las elecciones de medio término de este martes.

Los tres principales aliados cubanoamericanos de las causas democráticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el Congreso obtuvieron importantes resultados en los comicios.

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María Elvira Salazar (FL-27): se impuso por una ajustada diferencia sobre el demócrata Eliott Rodriguez con 50.21% de los votos.

La representante recibió el apoyo del presidente Trump en la recta final de la campaña electoral, un importante empujón en la lucha por su distrito congresional.

Por medio de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario elogió el trabajo de la legisladora en el Congreso y destacó sus posiciones sobre economía, impuestos, seguridad fronteriza, energía y defensa.

“María Elvira Salazar cuenta con mi total y completo respaldo para la reelección”, escribió Trump al cerrar su anuncio.

El presidente igualmente hizo un llamado directo a los electores: “¡SALGAN A VOTAR POR MARÍA!”.

Carlos Giménez (FL-28): El cubano-estadounidense se aseguró un nuevo periodo en el cargo al vencer al demócrata Phil Ehr y al independiente Eddy Rojas.

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Giménez logró el 52.89% de los votos frente al 45.64% de su contendiente demócrata.

Mario Díaz-Balart (FL-26): al momento de esta publicación, el republicano puntea en la contienda con 49.93% de los votos frente a 49.05% de su rival demócrata Nicole Locklin.

La candidata independiente Deborah Meidinger Hosey apenas logró el 1.02%.

Salazar, Giménez y Díaz-Balart han sido los principales baluartes en el Congreso de Estados Unidos en la defensa de la democracia, la libertad de los pueblos sudamericanos y el rechazo a las dictaduras.