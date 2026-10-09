Huracán Huracán Isaías toca tierra en Florida: la alerta máxima genera evacuaciones y advertencias octubre 9, 2026 Por: Redacción NTN24 El gobernador ron DeSantis llamó a la población a alejarse de las zonas marcadas en la trayectoria del fenómeno y advirtió que puede causar muchos daños. También le puede interesar Huracán Huracán Isaías toca tierra en Florida: la alerta máxima genera evacuaciones y advertencias Régimen venezolano La cúpula narcomilitar de Maduro "hizo de la tortura su principal política" para seguir en el poder: afirma exprisionero político Lorent Saleh Terremoto en Panamá Panamá se sacudió: así enfrenta el país el terremoto que mantiene en alerta la región ELN en Venezuela Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro Nicolás Maduro El máximo cabecilla de las Farc: documento reveló que Maduro y Cilia se reunieron con alias "Timochenko" Torturas en Venezuela "Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia Compartir en: