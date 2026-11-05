De componer la música de ‘Dragon Ball Z’ a convertirse en fiscal general de Texas: la sorprendente historia de Nathan Johnson

Una historia que conecta la política estadounidense con el mundo del anime ha llamado la atención en redes sociales. Nathan Johnson, quien acaba de ser elegido como nuevo fiscal general de Texas, tiene un pasado profesional poco habitual: antes de consolidar su carrera política, trabajó como compositor musical para la popular serie japonesa ‘Dragon Ball Z’.

El político demócrata confirmó que estuvo detrás de las composiciones musicales de 67 episodios de la producción animada y cinco de sus películas. Su participación correspondió a la versión en inglés distribuida por Funimation, compañía que posteriormente pasó a formar parte de Crunchyroll.

El propio Johnson recordó esta etapa durante una conversación con el senador de Texas Taylor Rehmet, en la que contó que disfrutó especialmente de aquel trabajo. También relató una anécdota familiar: en ese momento tenía un hijo de apenas un año, quien se sentaba sobre sus piernas mientras veía las escenas de la serie y reaccionaba al reconocer a Goku.

La experiencia, según explicó, le permitió encontrar una salida creativa y establecer una conexión cultural que pocas personas habían tenido la oportunidad de experimentar.

Entre los proyectos de la franquicia en los que participó se encuentran ‘Dragon Ball Z: El hombre más fuerte del mundo’, ‘La batalla más grande del mundo está por comenzar’, ‘El regreso del guerrero legendario’, ‘La fusión de Goku y Vegeta’ y ‘El ataque del dragón’.

Cabe resaltar que, aunque su vínculo con el entretenimiento ha despertado curiosidad entre los seguidores del anime, Johnson también ha construido una trayectoria en el ámbito jurídico y político.

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El ahora fiscal general electo cuenta con formación en Física por la Universidad de Arizona y un título en Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Además, ha desarrollado su carrera como abogado especializado en litigios y resolución de disputas.

En 2018 consiguió un escaño en el Senado estatal de Texas por el Partido Demócrata y asumió sus funciones en enero de 2019. Desde entonces, ha participado en debates legislativos relacionados con la infraestructura eléctrica, la atención médica, la transparencia gubernamental y la justicia penal.

Su nombre volvió a ocupar los titulares tras las elecciones del 3 de noviembre de 2026, cuando derrotó al republicano Mayes Middleton en la contienda por la Fiscalía General de Texas.

Con este resultado, Johnson se convirtió en el primer demócrata elegido para ese cargo desde 1994, poniendo fin a más de tres décadas de victorias republicanas en esa institución.

El triunfo también representa un cambio político importante en Texas, un estado donde el Partido Republicano había mantenido el control de la Fiscalía General durante varios periodos consecutivos.