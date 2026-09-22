NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Estados Unidos

Régimen de Cuba critica a Donald Trump después de que el mandatario declarara ante la ONU que la isla "caerá"

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega (EFE)
Daniel Ortega (EFE)
En su discurso, Trump afirmó que Cuba "caerá", sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno busca un "cambio fundamental" en la isla.

El régimen de Cuba calificó de "calumnias" y "falsedades" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU este martes 22 de septiembre, luego de que la delegación cubana abandonara la sala durante su discurso.

En su discurso, Trump afirmó que Cuba "caerá", sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno busca un "cambio fundamental" en la isla.

"El gobierno estadounidense es incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano", escribió el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien encabeza la delegación cubana en los debates en Nueva York.

"Ninguna de las falsedades del presidente estadounidense en la ONU, ni ninguna calumnia, puede negar este hecho", agregó el diplomático.

Poco antes, miembros de la delegación cubana abandonaron la sala de la Asamblea General durante el discurso de Trump.

o

Por su parte, el encargado del régimen, Miguel Díaz-Canel, acusó al presidente republicano de recurrir a las "mentiras" para justificar la política estadounidense hacia la isla.

"Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo cubano y su guerra económica genocida, el presidente de Estados Unidos repite en la ONU que Cuba representa una amenaza", escribió en la X.

"Las mentiras son el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano", agregó Díaz-Canel.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reforzado las sanciones contra Cuba y ha aumentado la presión diplomática sobre el gobierno comunista, que impone un bloqueo petrolero desde enero.

Desde entonces, el presidente republicano ha amenazado repetidamente con "tomar el control" de la isla, ubicada a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida, considerándola una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Cuba

Régimen

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Así fue el operativo militar ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella en el que fue abatido alias 'Tigre'

Ursula von der Leyen
Canadá

Unión Europea propone a Canadá como su primer "miembro asociado" ante el deterioro de la relación con Estados Unidos

Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social - Foto: Cancillería Colombia
Suiza

Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social y buscan ampliar inversiones: la firma está prevista para el próximo 19 de octubre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Así fue el operativo militar ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella en el que fue abatido alias 'Tigre'

Ursula von der Leyen
Canadá

Unión Europea propone a Canadá como su primer "miembro asociado" ante el deterioro de la relación con Estados Unidos

Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social - Foto: Cancillería Colombia
Suiza

Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social y buscan ampliar inversiones: la firma está prevista para el próximo 19 de octubre

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

María Corina Machado recibe importante reconocimiento en Nueva York en plena visita de Delcy Rodríguez a la ciudad: "El pueblo venezolano nunca renunciará"

Billetes de 100 dólares - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar en Venezuela

7 de septiembre: Así registra el precio del dólar y el euro en Venezuela a tasa BCV

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Presión de EEUU a Cuba: “es posible que se postergue una decisión para una acción en la isla”

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Donald Trump

Estados Unidos habría planificado acuerdo petrolero con el régimen de Venezuela antes de la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023