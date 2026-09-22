Régimen de Cuba critica a Donald Trump después de que el mandatario declarara ante la ONU que la isla "caerá"

El régimen de Cuba calificó de "calumnias" y "falsedades" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU este martes 22 de septiembre, luego de que la delegación cubana abandonara la sala durante su discurso.

En su discurso, Trump afirmó que Cuba "caerá", sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno busca un "cambio fundamental" en la isla.

"El gobierno estadounidense es incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano", escribió el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien encabeza la delegación cubana en los debates en Nueva York.

"Ninguna de las falsedades del presidente estadounidense en la ONU, ni ninguna calumnia, puede negar este hecho", agregó el diplomático.

Poco antes, miembros de la delegación cubana abandonaron la sala de la Asamblea General durante el discurso de Trump.

VEA TAMBIÉN Así fueron los gestos de los integrantes de las delegaciones de los regímenes de Cuba e Irán cuando Trump les advertía sobre su caída o

Por su parte, el encargado del régimen, Miguel Díaz-Canel, acusó al presidente republicano de recurrir a las "mentiras" para justificar la política estadounidense hacia la isla.

"Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo cubano y su guerra económica genocida, el presidente de Estados Unidos repite en la ONU que Cuba representa una amenaza", escribió en la X.

"Las mentiras son el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano", agregó Díaz-Canel.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reforzado las sanciones contra Cuba y ha aumentado la presión diplomática sobre el gobierno comunista, que impone un bloqueo petrolero desde enero.

Desde entonces, el presidente republicano ha amenazado repetidamente con "tomar el control" de la isla, ubicada a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida, considerándola una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.