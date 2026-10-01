Israel condecorará a pasajeros que impidieron catástrofe en vuelo de Flydubai a Tel Aviv

Israel anunció este jueves que quiere conceder un premio al "heroísmo" a los cuatro pasajeros israelíes que el miércoles redujeron a un copiloto de la aerolínea flydubai y le impidieron que estrellara el aparato.

"Quiero presentar su acto de heroísmo ante el comité consultivo del Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, y recomendaré que les sea concedido", indicó Herzog en un comunicado. "Ustedes se pusieron en riesgo para salvar a otros y evitaron un terrible desastre", añadió el mandatario.

Estos cuatro israelíes hicieron gala de "iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva en un momento de peligro extremo" y lograron "evitar una gran catástrofe", agregó.

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El jefe del régimen israelí indicó que tres de ellos, Yaniv Hayoun, Zvika Manes y Asaf Rajuan, redujeron a uno de los pilotos, que acababa de apuñalar a su compañero, en la cabina de mando.

El cuarto, un médico llamado Shota Musayev, atendió al piloto herido para mantenerlo con vida hasta que el avión aterrizó.

El miércoles por la mañana, el aparato de la compañía emiratí flydubai tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita mientras se dirigía a Tel Aviv a causa de un altercado entre los pilotos.

Varios dirigentes israelíes y pasajeros declararon que uno de los pilotos apuñaló a su copiloto y que intentó estrellar el avión.

El Premio Presidencial al heroísmo ciudadano es una distinción civil que se creó tras los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

El galardón "honra a individuos que actuaron con un heroísmo excepcional, poniendo en peligro su vida y movidos por un sentido de la responsabilidad, para salvar vidas humanas", según la Presidencia israelí.