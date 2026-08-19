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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Caracas

Imágenes de personas durmiendo en la calle de un sector residencial en Caracas tras evacuar los edificios en donde viven por nuevo sismo

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Habitantes de un sector residencial en Caracas, Venezuela - Fotos: X
Habitantes de un sector residencial en Caracas, Venezuela - Fotos: X
El temblor generó momentos de preocupación entre los habitantes.

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 3:07 a. m., con epicentro cercano a La Guaira y percepción en distintos sectores de Caracas (capital de Venezuela).

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El temblor generó momentos de preocupación entre los habitantes, mientras en redes sociales comenzaron a circular reportes sobre la situación.

Aunque la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y las autoridades no reportaron inicialmente daños de gravedad, el temor entre la población continúa debido al impacto que dejó el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

En diferentes plataformas digitales se pueden observar las imágenes de familias y ciudadanos que permanecieron en las calles o prefirieron pasar parte de la madrugada fuera de sus viviendas.

Respecto a los daños generales que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

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El reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región.

Este tiempo, vale recalcar, varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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