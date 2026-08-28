Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en una instalación de residuos en Neasden, al noroeste de Londres, a poca distancia del estadio de Wembley, provocando una enorme columna de humo y un gran despliegue de los servicios de emergencia.

La Brigada de Bomberos de Londres envió 20 vehículos y cerca de 125 bomberos para combatir las llamas en Hannah Close. Más de 70 llamadas han alertado a los servicios de emergencia poco después de las 11:30 de la mañana.

El fuego afecta a una instalación que se dedica al tratamiento de residuos y a una estructura industrial cercana a los 100 por 150 metros. Los equipos enviados incluyen tres escaleras de 32 metros, un equipo que se especializa en drones, una unidad para extender mangueras y una bomba de gran capacidad para incrementar el suministro de agua usado en las labores de extinción.

La extensa cantidad de humo obligó a los bomberos a recomendar a los residentes de la zona que que no salgan de sus viviendas siempre que sea posible y que dejen cerradas puertas y ventanas.

La causa del incendio aún se desconoce. Reportes locales hablan sobre que se habría escuchado una explosión en las instalaciones, pero las autoridades aún no confirman que ese haya sido el origen del fuego. Hasta el momento, cualquier versión acerca de una explosión debe verse preliminar.

El incendio de igual forma generó importantes alteraciones en el transporte público de la capital. El servicio de la Metropolitan Line ha sido suspendido, así como también la Jubilee Line ha sufrido una interrupción entre Willesden Green y Wembley Park. Se registraron afectaciones en otros servicios ferroviarios de la zona.

Un almacén de Amazon que queda ubicado en las cercanías ha sido evacuado como medida preventiva, pero las instalaciones de la compañía no hacen parte del incendio, según los reportes disponibles.

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La cercanía con Wembley Stadium generó mucha atención por la importancia del recinto y a la cantidad de personas que normalmente se mueven en esa zona. No obstante, no hay información que deje saber que el estadio se encuentre en llamas o haya resultado afectado de fe forma directa por el incendio.

Las imágenes divulgadas desde distintos puntos de Londres dejan ver una columna de humo de gran tamaño elevándose en el noroeste de la ciudad. La magnitud del humo también deja que el incendio sea visible desde zonas lejos del lugar.

Los bomberos siguen trabajando para controlar las llamas al tiempo que se sostiene la recomendación de evitar la zona y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.