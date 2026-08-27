Duro golpe para Gerard Piqué: así le dio el exjugador el último adiós a su abuela junto a su novia, Clara Chía

Gerard Piqué y sus familiares se reunieron este martes en la iglesia Sagrat Cor de Sant Guim, en España, para despedir a Lida Rovira Montsant, su abuela paterna, quien murió a los 102 años.

Imágenes difundidas por medios españoles e internacionales muestran al exfutbolista llegando al templo vestido con pantalón negro y camisa blanca.

A su lado estuvo en todo momento Clara Chía, quien lo acompañó durante esta jornada marcada por la tristeza. También estuvieron presentes Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, padres del exjugador del FC Barcelona.

Los cuatro siguieron el recorrido del carro fúnebre hasta la iglesia después del velatorio realizado durante la mañana del martes en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet. Piqué se mostró visiblemente afectado y caminó con la mirada hacia el suelo, mientras Clara Chía permaneció junto a él, acompañándolo discretamente durante el trayecto.

La muerte de su abuela llevó al exfutbolista a interrumpir las vacaciones que disfrutaba fuera de España para regresar cuanto antes y estar cerca de sus seres queridos. Debido a su ausencia durante parte de la jornada, no pudo asistir al velatorio y se incorporó posteriormente a los actos fúnebres para participar en la misa acompañado de su pareja.

Una vez finalizada la ceremonia, Piqué y Clara Chía compartieron un momento con Joan Piqué y Montserrat Bernabéu antes de retirarse del lugar. Algunos medios también resaltaron el gesto cercano que Clara tuvo con su suegro durante este momento de duelo.

Hasta ahora, ningún integrante de la familia Piqué ha realizado declaraciones públicas sobre la muerte de Lida Rovira Montsant.