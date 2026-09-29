Importante despliegue tecnológico para dar con cabecilla del Clan del Golfo: así fue el operativo coordinado entre el Ejército de Colombia y la DEA

Las Fuerzas Militares de Colombia capturaron a alias "Ñato" o "Cachaco", señalado como cabecilla narcotraficante del Clan del Golfo, en una operación coordinada entre el Ejército colombiano, la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El operativo se desarrolló en zona rural del municipio de Turbo, departamento de Antioquia.

Según informaron las Fuerzas Militares a través de sus canales oficiales, el capturado era requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, por su presunta participación en el envío de cocaína hacia Norte y Centroamérica.

La acción militar involucró la coordinación internacional entre tres entidades de seguridad: el Ejército de Colombia, la Policía colombiana y la DEA estadounidense, evidenciando la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Turbo, ubicado en el noroccidente colombiano en la región del Urabá antioqueño, es una zona estratégica para el tráfico de drogas debido a su ubicación costera sobre el mar Caribe.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico internacional y con presencia en varias regiones del país.

La captura de alias "Ñato" o "Cachaco" representa un golpe significativo contra las estructuras del Clan del Golfo en la estratégica región de Urabá.

La operación se suma a otros golpes contra el Clan del Golfo en diferentes departamentos de Colombia, en el marco de la política de seguridad y lucha contra el crimen organizado que desarrolla el gobierno colombiano con apoyo de la comunidad internacional.

En un video compartido en redes sociales se ve el importante despliegue tecnológico y operativo que desplegó el Ejército de Colombia para dar con el cabecilla criminal.