Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro del fútbol: "No tengo ya una edad para pensar en el futuro"

Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles estar concentrado solo en el presente y rechazó hacer una estimación sobre cuándo se retirará de la selección de Portugal, en la víspera de jugar con su país ante Gales en el arranque de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027.

Con 41 años, CR7 prefiere pensar a corto plazo y sigue amasando el objetivo de llegar a los 1.000 goles en su carrera, una cifra que tiene a su alcance al sumar 979 entre todas las competiciones.

"No tengo ya una edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante", afirmó el jugador a los periodistas, unas semanas después de haber admitido que "probablemente" estaba en la última temporada de su carrera.

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"Ya he dicho que quiero llegar a eso y llegaré, pero no es una obsesión", dijo este miércoles sobre la marca de 1.000 goles, y apuntó que le gustaría llegar a esa cifra vistiendo la camiseta de la selección portuguesa.

"Sería la cereza sobre el pastel. Marcar el gol mil con la selección sería una forma de coronar esta bonita historia", dijo.

Sobre la llegada de Jorge Jesus como nuevo seleccionador de Portugal indicó que supone "el inicio de una nueva era" y que la decisión de ficharle fue "la decisión perfecta".

Jorge Jesus, que trabajó con Cristiano Ronaldo el año pasado en el club saudita Al Nassr, reemplazó en el puesto al español Roberto Martínez, que abandonó el equipo tras caer en octavos de final del Mundial ante España.

Portugal, campeón de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, inicia la defensa de su título contra los galeses en Lisboa.

Jorge Jesus confirmó que Cristiano Ronaldo será titular: "Juega mañana (jueves) y espero que marque pronto uno o dos goles. Luego le cambiaré".