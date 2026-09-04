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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Cárteles

Ejército de EE. UU. ha derribado más de 300 drones de cárteles en la frontera sur: la mayoría cayó con un sofisticado sistema láser

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: USNORTHCOM
Foto: USNORTHCOM
El Comando Norte de Estados Unidos determinó que los drones estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera.

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) el comando militar encargado de la defensa nacional y el apoyo a autoridades civiles en Norteamérica, dio una actualización sobre operativos para debilitar a los cárteles que amenazan la frontera sur.

En su página web, el organismo militar reveló que cientos de drones de grupos criminales han sido derribados al sur del país.

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"La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México", señala el comunicado.

Según explica el NORTHCOM, esto fue logrado, en gran parte, gracias a un sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército denominado AMP-HEL, que se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto.

Según el recuento, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la La JTF-SB (Joint Task Force–Southern Border o Fuerza de Tarea Conjunta–Frontera Sur) han neutralizado 11 UAS (por sus siglas en inglés, Unmanned Aircraft System) o aeronaves no tripuladas, vinculadas a cárteles.

Asimismo, la JTF-SB derribó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y "más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto".

“El enfoque de armas combinadas de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y su colaboración con los socios de la misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, declaró el general Gregory Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica y del NORTHCOM.

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“Las tropas de primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y están aprovechando una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que llevan a cabo la misión de integridad territorial”, agregó.

El organismo determinó que los drones estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera:

"Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial", explicó.

El Ejército adquirió el sistema AMP-HEL en septiembre de 2025 "como parte de un esfuerzo por desarrollar e implementar capacidades escalables de energía dirigida contra sistemas aéreos no tripulados y otras amenazas aéreas".

Posteriormente, la Fuerza de Tarea Conjunta Brigada (JTF-SB) "integró el sistema móvil de energía dirigida en su defensa escalonada en agosto de 2026 para ayudar a contrarrestar las amenazas al personal y apoyar las operaciones de seguridad fronteriza".

El Ejército de EE. UU. ha desplegado más de 8.000 militares en un terreno que abarca aproximadamente 3.145 kilómetros de la frontera sur.

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"Desde que asumió la misión en marzo de 2025, el personal de la JTF-SB ha reforzado cientos de kilómetros de la frontera con barreras de alambre; ha llevado a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, incluidas patrullas realizadas en coordinación con personal militar mexicano; ha realizado miles de vuelos de observación; y ha despejado la vegetación en zonas remotas", agregó.

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