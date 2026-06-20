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Mundial 2026

Incendian autobús del Mundial y adolescente sufre un impacto de bala en el pie durante caótica celebración en Nueva York

junio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Aficionados en Nueva York - Foto AFP
Aficionados en Nueva York - Foto AFP
No se reportaron de inmediato heridos, pero se conoció que al menos otros tres autobuses de enlace sufrieron graves daños a causa de la multitud.

Un autobús del Mundial fue incendiado y un adolescente sufrió una herida de bala durante las caóticas escenas que se vivieron en Midtown Manhattan cuando miles de aficionados salieron a las calles para celebrar la histórica victoria de los New York Knicks en las Finales de la NBA, que coincidió con el traslado de aficionados de la selección de Brasil.

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Algunos aficionados lanzaron fuegos artificiales y granadas de humo tras salir en tropel de bares abarrotados y recintos al aire libre, coreando "¡Knicks en cinco!" para celebrar la victoria de su equipo en el quinto partido de un total de siete posibles.

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Los New York Knicks no han ganado un título desde 1973, y esta era apenas su tercera aparición en las finales después de las derrotas en 1994 y 1999, ante los Houston Rockets y los San Antonio Spurs, a quienes vencieron el sábado por la noche.

Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado, un joven de 17 años recibió un disparo en el pie durante las celebraciones en Times Square, según informó a la agencia Reuters un agente de la policía de Nueva York, quien añadió que tres personas de interés fueron detenidas.

Mientras las celebraciones se prolongaban hasta la noche, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se agolparon en Times Square tras un convoy de unos 15 autobuses que transportaban a los aficionados al fútbol del primer partido del Mundial disputado en la zona de Nueva York entre Brasil y Marruecos, que terminó en empate.

Algunos se subieron a los techos de los autobuses, entraron y se sentaron en los asientos del conductor. Uno de los autobuses escolares amarillos que el gobierno municipal había contratado para transportar a los aficionados al fútbol fue incendiado, según un reportero de Reuters que presenció el incendio.

No se reportaron de inmediato heridos, pero se conoció que al menos otros tres autobuses de enlace sufrieron graves daños a causa de la multitud.

Una bicicleta fue subida al techo de otro autobús y los seguidores de la selección de fútbol brasileña se unieron a los aficionados de los Knicks en el techo de un autobús para ondear su bandera nacional.

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"Están expresando su alegría, de forma un tanto violenta, pero es lo que hay", dijo Youssef Sabbr, un canadiense de 49 años de ascendencia marroquí, que se había bajado de uno de los autobuses que transportaban a los jugadores al Mundial antes de que fuera rodeado por la multitud.

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