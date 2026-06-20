Ronaldinho Gaúcho volverá al fútbol profesional a sus 46 años y será a un equipo europeo, según la prensa

La leyenda del deporte global, Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho Gaúcho, regresará al fútbol profesional a sus 46 años para jugar en el Ravenna, de la tercera división italiana, según reveló el sábado la agencia AFP, que citó una fuente cercana al brasileño para confirmar las informaciones de Gazzetta dello Sport.

TE PUEDE INTERESAR

El periódico deportivo con sede en Italia señaló en su edición de este sábado que Ronaldinho, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos para seguir de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, será presentado oficialmente como jugador del Ravenna durante un evento en Miami el próximo martes 23 de junio.

VEA TAMBIÉN Países Bajos tomo la punta del grupo F del Mundial y vengó a Túnez goleando a Suecia o

Según declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport, el Balón de Oro 2005 dice que está "deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia con Ignazio Cipriani (el propietario nacido en Estados Unidos de ascendencia italiana de Ravenna) y con toda su familia".

El exjugador del Paris Saint-Germain Football Club (2001-03), del FC Barcelona (2003-08) y del AC Milan (2008-11) aseguró, según el periódico, que "el fútbol siempre ha sido una fuente de alegría" para él. "Quiero aportar el mismo espíritu a Ravena", añadió.

Ronaldinho, proclamado campeón del mundo con Brasil en 2002 y con de 97 partidos internacionales y 33 goles con la pentacampeona del mundo, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con la camiseta del club brasileño Fluminense.

Consultado por la prensa italiana el sábado, el vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, enfrió, sin embargo, las esperanzas de quienes confiaban en ver a Ronaldinho disputar toda la temporada de la Serie C y sugirió que este fichaje era sobre todo un golpe de marketing.

"Es un jugador mágico, que tendrá su ficha; es un gran golpe para nosotros. ¿Jugará con 46 años? Depende, pero digamos que tendrá su ficha", declaró a LaPresse, periódico de Montreal, en Quebec (Canadá).

Braida añadió en declaraciones recogidas por la agencia Ansa para dejar abierta la expectativa: "¿Jugará? Está por verse, no se puede descartar. Un campeón como él está fuera de categoría y no tiene edad", añadió

VEA TAMBIÉN Ronaldinho calienta el Mundial con el lanzamiento de su primer disco llamado ‘Camisa 10’ o

El Ravenna, fundado en 1913 y refundado en varias ocasiones a lo largo de su historia, aspira a regresar a la Serie B, donde no juega desde 2008.