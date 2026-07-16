Ucrania recibió los cuerpos de 501 presuntos soldados muertos entregados por Rusia

Ucrania anunció este jueves haber recibido de Rusia 501 nuevos cuerpos de soldados presuntamente muertos en el conflicto, lo que eleva a más de 4.000 el número de restos entregados por Moscú a Kiev desde principios de año.

"Como resultado de los esfuerzos de repatriación, 501 cuerpos fueron devueltos a Ucrania. Según la parte rusa, podrían corresponder a militares ucranianos", indicó el Centro Ucraniano para los Prisioneros de Guerra, que solo reconoce oficialmente los restos como pertenecientes a soldados tras un largo proceso de identificación.

Kiev no informó haber entregado cuerpos a Rusia en este intercambio. Los intercambios de restos mortales de soldados se realizan de forma regular. Desde principios de año, Rusia ha entregado más de 4.000 cuerpos en seis intercambios, mientras que Ucrania ha transferido poco más de un centenar.

En 2025, Kiev recibió más de 14.000 presuntos cuerpos de soldados fallecidos, mientras que Moscú recuperó menos de 400.

El intercambio de cuerpos de militares muertos y de prisioneros de guerra constituye el único resultado tangible de las negociaciones entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz o un alto al fuego permanecen estancados desde el inicio de la guerra en Oriente Medio en febrero.

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Una ofensiva naval sin precedentes de Ucrania alcanzó 19 petroleros rusos durante la noche en el mar de Azov, elevando a 136 el número total de embarcaciones impactadas en apenas diez días.

La operación, ejecutada mediante drones marinos, representa un cambio táctico significativo en la estrategia ucraniana contra las líneas de suministro que sostienen la ocupación rusa de Crimea.

La nueva oleada de ataques coincidió estratégicamente con el Día de la Estatalidad de Ucrania, una fecha con la que Kiev reivindicó más de 1.000 años de tradición estatal, rebatiendo directamente la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que Ucrania forma parte de Rusia.

La ofensiva nocturna alcanzó 17 buques petroleros y dos embarcaciones de transporte de gas en un solo día, provocando importantes daños a la capacidad logística de Rusia para abastecer la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

La jornada previa al ataque de gran escala, las fuerzas ucranianas habían destruido el Izumrud, un patrullero de 205 pies del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en el mar Negro, evidenciando su capacidad para atacar objetivos militares de alto valor estratégico.

En respuesta, Rusia lanzó una serie de bombardeos contra infraestructuras portuarias de Ucrania. Los ataques, realizados con misiles y drones, dejaron al menos tres personas fallecidas en la ciudad de Odesa.