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Viernes, 19 de junio de 2026
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Música

Habilidoso futbolista que jugó con Messi en el Barcelona revela su nuevo sencillo musical "Sea como sea"

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas del FC Barcelona (AFP)
Futbolistas del FC Barcelona (AFP)
La canción está disponible en todas las plataformas digitales.

El futbolista Ansu Fati sorprendió a los fanáticos del fútbol con un nuevo salto en su carrera: el jugador formado en el FC Barcelona y actualmente vinculado al AS Monaco presentó su debut oficial en la música con una propuesta fresca que combina Afrobeats Latino, Reggaetón y Amapiano.

En medio de uno de los momentos de mayor atención para el deporte mundial, el joven futbolista presenta una dimensión más íntima y personal de su historia.

Pese a no haber sido llamado al Mundial 2026, Fati demuestra su nuevo talento con el lanzamiento de “SEA COMO SEA”, su primer sencillo oficial como artista musical.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Music Brokers y contará con distribución global de The Orchard (Sony Music Entertainment).

Reconocido por convertirse en una de las grandes promesas del fútbol internacional y por protagonizar un inspirador camino de resiliencia frente a la adversidad, Ansu sigue siendo uno de los futbolistas más queridos del FC Barcelona y ahora del Mónaco de Francia.

“La música apareció antes de que yo entendiera qué era. Apareció cuando las lesiones me dejaron mucho tiempo a solas”, aseguró Ansu Fati sobre este nuevo proyecto.

Según relata, la inquietud creativa terminó consolidándose durante su estancia en Mónaco.

Allí, después de los entrenamientos, comenzó a frecuentar estudios de grabación en la Costa Azul junto a su amigo Paul Pogba, descubriendo un espacio donde podía transformar vivencias personales en canciones cargadas de significado.

"SEA COMO SEA", una obra que refleja la diversidad cultural que ha marcado su vida. El sencillo reúne la esencia del Afrobeats como homenaje a sus raíces en Guinea-Bisáu, la energía del Reggaetón influenciada por su crecimiento en Andalucía y la sonoridad contemporánea del Amapiano, uno de los movimientos musicales con mayor proyección internacional.

“Soy de Bisáu, me crié en Sevilla y vivo en Mónaco. Mi música no podía sonar de una sola manera”, explicó el artista.

El mensaje central de “SEA COMO SEA” gira en torno a una frase: “La voy a conseguir, sea como sea”. Más que el estribillo de una canción, se convierte en una declaración de perseverancia, disciplina y determinación.

“Cuando canto ‘la voy a conseguir, sea como sea’, estoy hablando de muchas cosas a la vez. De los sueños, de los sacrificios y de los momentos difíciles que me han tocado vivir. Pero, sobre todo, estoy hablando de cosas reales”, añade Fati.

“Mucha gente cree que conoce mi historia porque ha visto mis goles, mis partidos o mis momentos en el fútbol. Lo que encontrarán en esta música es una parte de mí que nunca había mostrado. Es la otra mitad de mi historia”, expresa.

Aunque ahora explora nuevos escenarios creativos, Ansu mantiene intacto el vínculo con la institución que marcó el inicio de su carrera profesional y lo proyectó al mundo.

“El Barça es y siempre será mi casa. Haber podido lanzar mi música mientras sigo vinculado al club tiene un significado muy especial para mí. Es una parte fundamental de quién soy”, concluye.

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