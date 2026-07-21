NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

julio 21, 2026
Por: David Lozano
Selección Argentina - EFE
Selección Argentina - EFE
Fue uno de los defensores más emblemáticos de la albiceleste, campeón del mundo en 2022 y ganador de la Copa América.

La final de la Copa del Mundo sigue dando mucho de qué hablar. A pesar de que ya han pasado dos días desde que España se coronó campeona tras vencer a Argentina, las redes sociales han estallado por diferentes polémicas, entre ellas la actitud de los jugadores de la albiceleste y los posibles retiros de algunos integrantes de la selección.

En medio de esas especulaciones, uno de los principales jugadores de Argentina publicó un emotivo mensaje que sería su despedida de la selección nacional.

o

Se trata de Nicolás Otamendi, uno de los defensores más emblemáticos de la albiceleste, campeón del mundo en 2022 y ganador de la Copa América.

La publicación de Otamendi no solo evidencia una decisión personal, sino también un profundo agradecimiento hacia un grupo humano que describió como "extraordinario". "No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho", afirmó.

"Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta (…). Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón", dijo.

Asimismo, el defensor agradeció a sus compañeros, a su familia y al pueblo argentino. Además, aseguró que el fútbol es lo que más emociones y también las mayores tristezas le ha dejado. "Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos (…). A mi familia… gracias por sostenerme siempre. En cada alegría y en cada golpe. Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas", escribió.

"Y gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo", indicó.

o

Del mismo modo, cerró su mensaje asegurando que regresa con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado todo en la cancha.

"Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida", agregó.

Finalmente, aunque no se refirió a su futuro en el fútbol ni confirmó un posible retiro del deporte, lo cierto es que Nicolás Otamendi, de 38 años, dejó en claro el profundo amor que siente por la selección argentina.

Temas relacionados:

Selección Argentina

Jugadores

Retiro

Fútbol

Copa Mundial de clubes de la FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué hará la Fiscalía en la tercera audiencia de Nicolás Maduro?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Deportes

Ver más
Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El insólito grito en el Obelisco de Buenos Aires por un gol falso de Argentina en la final del Mundial ante España: "No hicieron ni un solo remate al arco"

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

Shakira en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Además de Shakira, Colombia tendrá presencia en la gran final del Mundial entre Argentina y España: podría incidir en el juego

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de una visa (Canva)
Visa

Estados Unidos cambiará la normativa de visas para estudiantes y periodistas extranjeros: así funcionará ahora

Juicio contra Maduro
Nicolás Maduro

Se acerca una nueva audiencia para Maduro en EE. UU.: así va el proceso del dictador

Catia La Mar, Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Envían a 250 rescatistas, personal médico y 5 perros de búsqueda a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos

Columna de humo en Baréin - Foto de referencia: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice haber atacado Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y advierte que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado

Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El insólito grito en el Obelisco de Buenos Aires por un gol falso de Argentina en la final del Mundial ante España: "No hicieron ni un solo remate al arco"

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

Rescate de Hernán Gil - Fotos: NTN24
Terremoto en Venezuela

Rescatan a vigilante que permaneció atrapado entre los escombros por más de una semana tras los devastadores terremotos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre