"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

La final de la Copa del Mundo sigue dando mucho de qué hablar. A pesar de que ya han pasado dos días desde que España se coronó campeona tras vencer a Argentina, las redes sociales han estallado por diferentes polémicas, entre ellas la actitud de los jugadores de la albiceleste y los posibles retiros de algunos integrantes de la selección.

En medio de esas especulaciones, uno de los principales jugadores de Argentina publicó un emotivo mensaje que sería su despedida de la selección nacional.

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Se trata de Nicolás Otamendi, uno de los defensores más emblemáticos de la albiceleste, campeón del mundo en 2022 y ganador de la Copa América.

La publicación de Otamendi no solo evidencia una decisión personal, sino también un profundo agradecimiento hacia un grupo humano que describió como "extraordinario". "No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho", afirmó.

"Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta (…). Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón", dijo.

Asimismo, el defensor agradeció a sus compañeros, a su familia y al pueblo argentino. Además, aseguró que el fútbol es lo que más emociones y también las mayores tristezas le ha dejado. "Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos (…). A mi familia… gracias por sostenerme siempre. En cada alegría y en cada golpe. Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas", escribió.

"Y gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo", indicó.

Del mismo modo, cerró su mensaje asegurando que regresa con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado todo en la cancha.

"Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida", agregó.

Finalmente, aunque no se refirió a su futuro en el fútbol ni confirmó un posible retiro del deporte, lo cierto es que Nicolás Otamendi, de 38 años, dejó en claro el profundo amor que siente por la selección argentina.