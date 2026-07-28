7.147 edificaciones evaluadas en Caracas y La Guaira presentan daños estructurales que comprometen su habitabilidad

Un total de 7.147 edificaciones en Caracas y La Guaira presentan daños estructurales graves que comprometen su habitabilidad tras los sismos del 24 de junio de 2026.

El balance fue presentado por el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras del régimen venezolano, Francisco Garcés, tras el primer mes de inspecciones.

Hasta la fecha, según la cartera adjunta a la dictadura, se han realizado "32.485 inspecciones técnicas en Caracas, La Guaira y Miranda".

Este diagnóstico preliminar de evaluación rápida clasifica los inmuebles en tres niveles de riesgo mediante un semáforo técnico.

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De ese total, los ingenieros clasificaron 18.139 inmuebles en 'categoría verde'; 7.199 fueron marcadas con 'etiqueta amarilla' y 7.147 quedaron bajo la 'categoría roja'.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.