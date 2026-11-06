Intento de motín en centro de reclusión en Bogotá habría dejado un fallecido y varios heridos: esto se sabe

Durante la madrugada de este 6 de noviembre, la URI de Puente Aranda, en Bogotá, fue noticia debido a un presunto amotinamiento de varios reclusos del lugar. De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó un fallecido y diez heridos.

Según el comunicado oficial, los detenidos del lugar se habrían enfrentado con armas blancas hacia las dos de la mañana, escenario que prendió las alarmas en el sitio. Tras la situación, las autoridades tuvieron que intervenir para detener la riña.

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Debido a la gravedad de los hechos, se confirmó la muerte de uno de los ciudadanos privados de la libertad que se encontraba en la URI, esto después de que fuera trasladado a un centro médico por la gravedad de las heridas que presentaba.

Asimismo, otro de los implicados se encontraría en estos momentos bajo cirugía, tras haber sido reportado también con lesiones graves. Por otra parte, se identificaron diez personas lesionadas con objetos contundentes, las cuales no presentarían heridas severas.

Todos los implicados en la riña, de acuerdo con las autoridades, fueron trasladados a centros especializados con el fin de que recibieran atención médica y se les brindara el acompañamiento correspondiente.

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Del mismo modo, se confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) se encuentra en el sitio realizando las labores de inspección y verificación correspondientes.

La entidad espera dar con los detalles sobre lo sucedido, con el fin de esclarecer el hecho y determinar el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido, por lo que se espera que en el transcurso del día se entreguen nuevos detalles.

Esta situación se da mientras las autoridades siguen adelantando diferentes operativos en Bogotá para disminuir la criminalidad en varias zonas de la capital.