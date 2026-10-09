Ella es la Jurista sudafricana que sucede a María Corina Machado como Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay ganó este viernes 9 de octubre el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, anunció el Comité Noruego del Nobel.

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El comité resaltó su contribución al desarrollo de un sistema jurídico internacional capaz de llevar ante la justicia a responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. El reconocimiento igualmente contempla subrayar la importancia de las instituciones judiciales internacionales en un contexto de conflictos y presiones políticas del orden jurídico global.

Pillay, de 85 años, nació en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio. Su trayectoria profesional inició en el régimen del apartheid, cuando defendió a activistas y opositores que eran perseguidos por motivos políticos. En 1995 se convirtió en la primera mujer no blanca en ocupar un puesto como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Mas adelante presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, momento en que desempeñó un papel fundamental en el reconocimiento de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y como instrumento de genocidio. Además, fue jueza de la Corte Penal Internacional y, entre 2008 y 2014, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre 2021 y 2025, Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acerca del territorio palestino ocupado. También participó como jueza ad hoc en el caso ante la Corte Internacional de Justicia en el que Myanmar está acusado de genocidio en contra de la población rohinyá. Su trabajo sobre Gaza generó controversia y críticas de autoridades israelíes y de Estados Unidos.

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El Nobel reconoce una carrera que se dedicó a promover la rendición de cuentas y a fortalecer los mecanismos internacionales de justicia. El comité indicó que la paz duradera necesita instituciones capaces de hacer cumplir el derecho y ofrecer justicia a las víctimas de abusos.

Pillay sucede en el palmarés a María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 por su labor en favor de los derechos democráticos en Venezuela.