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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

"María Corina tiene que negociar duro y difícil tanto con Delcy como con Marco Rubio y Trump": expresidente mexicano Vicente Fox

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Fox subrayó que la líder democrática representa la esperanza de millones de venezolanos dentro y fuera del país que buscan la democratización de su nación.

El expresidente de México, Vicente Fox, calificó como un "gigantesco acontecimiento democrático" el regreso de María Corina Machado a Venezuela, destacando el fervor popular que despertó su retorno al país tras meses fuera del territorio nacional.

En entrevista con NTN24, Fox subrayó que la líder democrática representa la esperanza de millones de venezolanos dentro y fuera del país que buscan la democratización de su nación.

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"En María Corina Machado, la población venezolana encontró a un líder, a una lidereza, que se entregó en cuerpo y alma a la causa venezolana, que es una demócrata auténtica y que está muy comprometida con su propio país", afirmó el expresidente mexicano.

Fox enfatizó que las masivas movilizaciones ciudadanas que acompañaron el regreso de Machado demuestran el respaldo popular con el que cuenta.

El exmandatario mexicano señaló que Venezuela debe encaminarse hacia elecciones presidenciales democráticas como siguiente paso en el proceso de transición.

"Hay que alcanzar el poder, hay que alcanzar la presidencia de la República por un proceso democrático y luego hay que hacer un buen gobierno", indicó Fox, añadiendo que Machado tiene la capacidad de liderar este proceso.

Sobre la relación con Estados Unidos, Fox advirtió que María Corina Machado enfrenta una situación compleja y debe negociar con firmeza tanto con Delcy Rodríguez como con la administración de Donald Trump.

"Lo último que puede hacer es convertirse en un títere de los Estados Unidos, lo último que puede hacer es poner Venezuela y su soberanía en manos de los Estados Unidos", subrayó.

El expresidente destacó que Machado debe mantener la independencia y soberanía venezolana en cualquier negociación.

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"María Corina tiene que tejer fino para poder salir adelante con Trump diciéndole, señor Trump, Venezuela es autónoma, es libre, es independiente, soberana y por tanto el pueblo de Venezuela va a tomar las últimas y superiores decisiones", expresó.

Fox enfatizó que el mayor poder político de Machado radica en el apoyo ciudadano.

"Ella representa auténticamente al pueblo de Venezuela, ella ganó la elección presidencial, ella es el héroe de la película, ella es la demócrata del mundo entero", afirmó.

Durante la entrevista, Fox también comentó sobre las elecciones en Brasil, calificando el triunfo de Lula da Silva como otro "acontecimiento democrático" en la región.

Describió al presidente brasileño como un socialdemócrata que sabe equilibrar políticas económicas liberales con distribución del ingreso, rechazando comparaciones con populismos de izquierda extrema.

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