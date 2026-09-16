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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Luto

Murió Juan Vené, legendario periodista venezolano y miembro con voto para el Salón de la Fama de Cooperstown

septiembre 16, 2026
Por: Nucho Martínez
Juan Vené, periodista y cronista deportivo venezolano / Lazo negro (símbolo de luto) - Fotos: X
Juan Vené, periodista y cronista deportivo venezolano / Lazo negro (símbolo de luto) - Fotos: X
El comunicador permanecía hospitalizado luego de sufrir una caída que le provocó complicaciones de salud semanas atrás.

El pasado martes 15 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento del reconocido periodista y cronista deportivo venezolano Juan Vené a sus 97 años en Miami, Florida (Estados Unidos).

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El comunicador permanecía hospitalizado luego de sufrir una caída que le provocó complicaciones de salud semanas atrás.

Nacido en Caracas el 10 de enero de 1929, José Rafael Machado Yánez (nombre de pila) adoptó el seudónimo de Juan Vené, una combinación de los términos Juan Bimba y Venezuela.

Cabe decir que este reconocido periodista construyó una trayectoria de más de 70 años dedicada a la cobertura deportiva.

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A lo largo de su carrera siguió 45 Series Mundiales de manera consecutiva y desarrolló trabajos para medios impresos, radio y televisión en distintos países de América Latina.

Uno de sus principales referentes profesionales fue la columna “Juan Vené en la Pelota”, espacio dedicado al béisbol que durante décadas se convirtió en una referencia.

Vené también tuvo una destacada participación en la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), organización de la que formó parte durante años.

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Su condición de miembro le permitió convertirse en uno de los primeros periodistas hispanos con voz y voto en las elecciones del Salón de la Fama de Cooperstown.

En 2014 fue exaltado al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano, como reconocimiento a su extensa trayectoria vinculada al periodismo deportivo y al béisbol.

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