El Mundial Femenino de Fútbol 2027 tendrá su final en un estadio mítico de Brasil y comparte fecha de inicio y final del torneo

El estadio Maracaná de Río de Janeiro va a ser el escenario del partido inaugural y de la final del Mundial Femenino de 2027, según lo confirmó este jueves la FIFA al dejar ver el calendario de la competición que se jugará por primera vez en Sudamérica.

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Brasil, como país anfitrión, va a disputar el partido de apertura el 24 de junio en uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial. La identidad de su rival aún dependerá del sorteo de la fase de grupos, el cual se realizará más adelante.

La final también se hará en el mismo escenario el 25 de julio, luego de un torneo de 32 selecciones y 64 partidos que se irá ampliando durante poco más de un mes. El Maracaná de igual forma albergará una de las dos semifinales.

La decisión le da al estadio de Río de Janeiro un lugar muy importante en el primer Mundial femenino que se desarrollará en Sudamérica. Asimismo, para la inauguración y la final, Brasil jugará sus otros dos encuentros de la fase de grupos en São Paulo, el 29 de junio, y en Brasilia, el 4 de julio.

El torneo se llevará a cabo en ocho ciudades brasileñas: Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador. Todas las sedes albergarán al menos siete partidos, así como también un partido de las fases eliminatorias.

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Las semifinales se disputarán en Río de Janeiro y São Paulo, así como en Belo Horizonte y Fortaleza se jugarán los cuartos de final, junto con esas dos ciudades. São Paulo será la sede del partido por el tercer lugar.

Para el Maracaná, esta designación tendrá también un significado histórico. El estadio será el tercero en tener tanto una final de la Copa del Mundo masculina como una del Mundial femenino. Antes de esto, solo lo habían hecho el antiguo estadio Råsunda, en Suecia, y el Rose Bowl de Pasadena, en los Estados Unidos.