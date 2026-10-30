Tirón de orejas del papa León XIV a los sistemas de IA: "las máquinas son instrumentos, no personas"

El papa León XIV hizo un contundente llamado a la comunidad internacional para regular estrictamente el desarrollo de la inteligencia artificial, llegando incluso a pedir que esta tecnología sea "desarmada" cuando se trate de decisiones que afecten la vida humana.

"El futuro de la Inteligencia Artificial no está predeterminado. Al tratarse de una tecnología desarrollada por seres humanos, su futuro depende de las decisiones que tomemos", escribió el pontífice en su cuenta oficial de X,

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El líder de la Iglesia Católica enfatizó la necesidad de ejercer control humano sobre estos sistemas:

"Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus aplicaciones. Un sistema fiable al servicio del ser humano es más valioso que un sistema extraordinariamente potente cuyas consecuencias no puedan preverse ni controlarse adecuadamente".

En una serie de mensajes publicados simultáneamente, León XIV rechazó categóricamente las propuestas de otorgar personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial.

"Las máquinas son instrumentos, no personas. Hoy en día, hay quien propone conceder derechos a estos sistemas, o incluso personalidad jurídica. Este enfoque corre el riesgo de oscurecer la responsabilidad humana", advirtió.

El papa fue especialmente enfático respecto al uso militar de estas tecnologías:

"Las decisiones que afectan a la vida humana, la libertad y el uso de la fuerza deben estar siempre sujetas a un control humano eficaz, informado y responsable. Por este motivo, la inteligencia artificial debe ser 'desarmada'", afirmó, dirigiendo un llamado específico a los Estados que se reunirán próximamente en Ginebra.

El pontífice también alertó sobre los riesgos de concentración de poder:

"Las tecnologías inteligentes deben estar orientadas al bien común. De hecho, nunca deben convertirse en un fin en sí mismas, ni servir únicamente a los intereses de unos pocos privilegiados. Por el contrario, su desarrollo debe promover la solidaridad y la participación".

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Finalmente, León XIV reclamó la creación de marcos regulatorios internacionales efectivos: "Ya conocemos muchos de los principios éticos que deberían guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que necesitamos ahora son instituciones internacionales eficaces que puedan salvaguardar el bien común global. Esto exige normas compartidas, una supervisión" efectiva.

Los mensajes del papa llegan en un momento de intenso debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas, sociales y de seguridad.