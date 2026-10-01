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Venezuela

Italia pone a disposición de Venezuela tres estaciones sismológicas móviles: estos son los objetivos de las unidades

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Terremoto Venezuela | Foto EFE
Terremoto Venezuela | Foto EFE
Los equipos han sido entregados a Funvisis para ampliar la red de observación y aportar nuevos datos acerca de la actividad sísmica y la geodinámica del país.

Italia puso de manera temporal a disposición de Venezuela tres estaciones sismológicas móviles de alta precisión para reforzar el estudio y monitoreo de la actividad sísmica, luego de los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Los equipos están bajo la responsabilidad de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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Las estaciones le pertenecen al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) y fueron solicitadas por medio de la Embajada de Venezuela en Roma, con el respaldo de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA). La entrega a la misión diplomática venezolana se hizo el 4 de agosto y después los equipos fueron transferidos a Funvisis para su uso y custodia en el período de cooperación.

El objetivo es integrar estos instrumentos a las redes de observación que ya hacen parte de Venezuela y obtener nuevos registros que permitan analizar con mayor precisión la sismicidad y la geodinámica del territorio.

El presidente del INGV, Fabio Florindo, resaltó que la cooperación científica puede ayudar a mejorar el conocimiento de los territorios y disminuir los riesgos para las comunidades. El instituto italiano igualmente informó que personal de su Observatorio Nacional de Terremotos participa con experiencia técnica en investigación y monitoreo sismológico.

La incorporación de los equipos sucede después de los dos fuertes terremotos registrados el 24 de junio en el norte de Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5. Según el Departamento de Protección Civil italiano, los epicentros han sido ubicados en el estado Yaracuy, mientras que La Guaira estuvo entre las zonas más afectadas.

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Italia ya participó en la respuesta internacional luego de aquellos sismos. A finales de junio envió personal sanitario, bomberos especializados en búsqueda y rescate, equipos de apoyo logístico y otros recursos para trabajar con las autoridades venezolanas. Más adelante, el gobierno italiano declaró el estado de emergencia para su intervención de asistencia en las zonas afectadas.

Con las tres nuevas estaciones, la cooperación pasa ahora de la respuesta inmediata a una fase enfocada igualmente en la observación científica del territorio, con instrumentos que están destinados a generar información que pueda ser usada para estudiar la actividad sísmica y fortalecer las capacidades de prevención y reducción del riesgo.

El INGV indicó que el gobierno venezolano agradeció de manera formal la entrega por medio de una carta enviada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, a la dirección del instituto italiano.

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