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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Caracas

Distribuidor Sebucán de la avenida Boyacá tendrá cierres temporales hasta el 1 de octubre

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre esperando dar reversa con su vehículo / Señalización vial en la Avenida Boyacá (Caracas, Venezuela) - Fotos de referencia: EFE / X
Un hombre esperando dar reversa con su vehículo / Señalización vial en la Avenida Boyacá (Caracas, Venezuela) - Fotos de referencia: EFE / X
Ante los cierres temporales, las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones y considerar rutas alternas.

Los accesos al distribuidor Sebucán, en la avenida Boyacá de Caracas, permanecerán cerrados durante varias noches.

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Según lo reportado, en dicha demarcación vial se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la información oficial, las labores serán ejecutadas por la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), adscrita al Ministerio de Transporte del régimen venezolano.

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Los trabajos comenzaron este martes 29 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 1 de octubre de 2026.

"Las restricciones se aplicarán entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., período en el que las cuadrillas realizarán labores de señalización, demarcación y acondicionamiento de los accesos", detalló el Ministerio de Transporte controlado por el chavismo.

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Asimismo, la cartera adjunta a Miraflores puntualizó que estas intervenciones "buscan mejorar las condiciones de circulación, reforzar la visibilidad de la señalización y contribuir a la seguridad de conductores y peatones que transitan por este tramo".

Ante los cierres temporales, las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones y considerar rutas alternas.

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