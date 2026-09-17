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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Ecuador

Policía de Ecuador captura a 14 presuntos criminales en nuevo toque de queda

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía de Ecuador - AFP
Policía de Ecuador - AFP
Los 14 detenidos son parte de la banda los Lobos Box y tienen vínculos con el "tráfico de drogas y utilización de menores de edad para actividades ilícitas", según el ministro.

La policía de Ecuador capturó a 14 presuntos miembros de una banda que opera en la violenta provincia de El Oro, codiciada por criminales por su puerto y la explotación minera, informó el jueves el ministro del Interior.

La detención ocurrió en medio de un toque de queda nocturno declarado por el gobierno en las zonas más conflictivas del país, el tercero del año, como parte de su ofensiva contra organizaciones criminales.

El ministro John Reimberg informó en X que la operación denominada "Sombra" desmanteló una "red de extorsión, asesinatos, robos y tráfico de droga" que operaba en las localidades de Machala y Pasaje.

Los 14 detenidos son parte de la banda los Lobos Box y tienen vínculos con el "tráfico de drogas y utilización de menores de edad para actividades ilícitas", según el ministro.

Pese a los sucesivos toques de queda y los estados de excepción determinados por el presidente Daniel Noboa, la violencia no cede en Ecuador.

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El mandatario viajará este jueves a El Oro, fronteriza con Perú, para recibir un reporte de los resultados del primer día del toque de queda.

La nueva ofensiva se da tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito, en una gira en la que elogió a su "fiel" aliado Ecuador por su lucha antidrogas y le ofreció 45 millones de dólares en fondos para seguridad.

Noboa señaló esta mañana en una entrevista radial que "esta guerra cuesta al año más de 1.500 millones de dólares".

"Estos grupos criminales se han metido, se han metido, y se han querido establecer y luchar contra el Estado y luchar en contra de los mismos ciudadanos", afirmó.

Además del toque de queda, el presidente declaró un estado de excepción en ocho provincias del país y suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia en las áreas donde aplica la medida.

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