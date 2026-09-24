Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente chocarán en el ring en una pelea que tardó años en hacerse realidad

La pelea que el boxeo británico ha estado esperando desde hace años ya tiene fecha y ubicación. Tyson Fury y Anthony Joshua se verán las caras el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, en una batalla que juntará a dos de los nombres más influyentes de los pesos pesados de la última década.

El acuerdo lo confirmó este jueves 24 de septiembre Turki Alalshikh, quien señaló que la pelea llegará por fin al Reino Unido luego de que las negociaciones se estancaran por meses debido a la sede del evento. Según Sky Sports, el lugar del combate fue uno de los obstáculos más importantes para cerrar definitivamente el acuerdo.

“Puedo confirmar que Fury vs. Joshua llegará al Reino Unido”, escribió Alalshikh en X, previo a añadir que llegó el momento de dejar atrás las conversaciones y concretar el combate.

La rivalidad entre estos dos británicos se remonta a muchos años, con llamados públicos y negociaciones que en diferentes ocasiones parecieron acercar el enfrentamiento.

Incluso firmaron para pelear este año, pero el tiempo pasó sin que se definiese alguna una fecha y un recinto en concreto. La posibilidad de trasladar el combate al Madison Square Garden de Nueva York de nuevo complicó las conversaciones. El equipo de Joshua insistía en que el duelo tenía que darse en territorio británico.

Ahora bien, el Principality Stadium va a ser el escenario. Joshua ya sabe bien como es el recinto, donde enfrentó a Carlos Takam y después a Joseph Parker. El estadio igualmente tiene antecedentes importantes para el boxeo británico, pero a que el histórico duelo entre Lennox Lewis y Frank Bruno se realizó antes en el antiguo National Stadium de Cardiff.

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El momento deportivo de los dos de igual forma añade interés al combate. Joshua llega tras una victoria sobre Kristian Prenga en julio. No obstante, en ese enfrentamiento fue derribado dos veces en el primer asalto antes de recuperarse y detener a su rival en el segundo.

Fury, por su parte, volvió al boxeo este año después de un período de retiro tras sus dos derrotas frente a Oleksandr Usyk. En abril ganó por decisión a Arslanbek Makhmudov en Londres y más adelante derrotó a Mariusz Wach en una pelea que no se televisó y tuvo como sede a Tailandia.

La hora como tal del combate aún no ha sido confirmada. Sky Sports anunció que podría celebrarse en horas de la madrugada del sábado en Reino Unido por las exigencias de la transmisión internacional. Los dos púgiles tienen previsto aparecer juntos en una conferencia de prensa en Londres el 30 de septiembre.

Por último, después de años de intentos que han fallado, Fury y Joshua ahora si tendrán que resolver su rivalidad en el interior del ring.

La pelea pondrá frente a frente a dos excampeones mundiales británicos que aún buscan dejar otra marca en la historia de los pesos pesados en el Box.