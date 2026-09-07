Policía de Colombia da golpe a la criminalidad con la captura de 11 personas y aprehensión de un menor de edad por los delitos de extorsión y tráfico de armas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo y contundente golpe a la criminalidad en el norte del país.

"Golpe contundente contra la extorsión y el crimen organizado en Magdalena! Nuestra Policía Nacional capturó en Aracataca, Zona Bananera y San Sebastián de Buenavista a 11 personas y aprehendió a un menor de edad, por los delitos de extorsión y tráfico de armas de fuego", señaló el mandatario en redes sociales.

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Entre los capturados, señaló el presidente, están alias “Zarco”, “Chatarro”, “Cara de Palo” y “Monteriano”, integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Clan del Golfo y el grupo delincuencial “Los Primos”, estructuras que cometen extorsiones y homicidios en el departamento.

En los operativos fueron incautadas "9 armas de fuego, munición, 4 motocicletas, 4 celulares y un inhibidor de señal".

"El mensaje para los bandidos es claro: vamos por ustedes", advirtió el mandatario.

Y agregó: "Al comerciante, al campesino, al empresario y a cada familia del Magdalena los vamos a liberar del miedo y de la extorsión. No habrá territorio vedado para la Fuerza Pública ni organización criminal intocable".

"Los vamos a capturar, judicializar y sacar del mercado delictivo", reiteró.

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Cabe recordar que el Gobierno Nacional dio un duro golpe a la criminalidad y la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra al abatir al cabecilla 'bendito menor' en un operativo exitoso en La Guajira.

Naín Pérez Toncel, también conocido como ‘Naín’, ‘Naona’ o ‘Bendito Menor’, era señalado de varios delitos y se dio a conocer entre la población al utilizar las redes sociales para desafiar públicamente a las autoridades y, particularmente, al entonces presidente electo y posteriormente mandatario Abelardo de la Espriella.

El operativo, denominado Centinela de la Patria, también acabó con la vida de su pareja sentimental alias La Bebecita, de 19 años, quien presuntamente manejaba las finanzas para el pago de sicarios y ocultamiento de armas.