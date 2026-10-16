Italia y España acordaron eliminar los controles fronterizos impuestos tras crisis en Ceuta: esta es la fecha

Italia y España acordaron eliminar los controles fronterizos recíprocos introducidos tras una disputa sobre migración, luego de conversaciones entre los líderes de ambos países, según informaron fuentes diplomáticas y gubernamentales este viernes.

Esta distensión pone fin a un enfrentamiento que comenzó en verano, cuando el Ministerio del Interior italiano introdujo controles a los viajeros procedentes de España después de que decenas de miles de migrantes se precipitaran desde Marruecos hacia el territorio español de Ceuta, en el norte de África.

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Como parte de un acuerdo alcanzado en una cumbre de la UE en Bruselas, las medidas de Roma continuarán durante una semana más para que expiren al mismo tiempo que las de Madrid, según fuentes del gobierno italiano.

El acuerdo se alcanzó después de que la presidenta del Gobierno italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieran conversaciones al margen de la reunión de líderes, en la que la migración figuraba entre los temas tratados, según informó un diplomático español.

Italia y España no comparten frontera terrestre, pero los pasajeros que llegaban en avión debían pasar por un control de pasaportes, lo cual no suele ser habitual, ya que ambos países son miembros de la zona Schengen de libre circulación.

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El enfrentamiento diplomático se ha prolongado desde el 1 de agosto, cuando el Ministerio del Interior italiano introdujo las medidas temporales después de que decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos llegaran en julio al territorio español de Ceuta, situado en el norte de África.

La suspensión inicial de un mes que Roma impuso a su acuerdo de libre circulación Schengen con España, tras la condena de Madrid y otros países de la UE, provocó una suspensión recíproca por parte de Madrid a los viajeros procedentes de Italia.