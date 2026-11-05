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Dura declaración de Rosa María Payá: "La situación en Cuba es de catástrofe humanitaria y la represión está en su máximo"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La activista cubana Rosa María Payá, directora del proyecto Cuba Decide, se refirió en NTN24 a la situación de su país tras décadas de la dictadura castrista. Además, habló del futuro de los prisioneros políticos que el actual régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene presos en las cárceles del país. “En estos momentos la situación en la isla es de catástrofe humanitaria y la represión está en su máximo”, denunció Payá.

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